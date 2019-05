Der Arzt kommt endlich

"Danke! Danke! Herzlichen Dank euch Haßfurtern. Lieber Gott, danke, dass du uns ,Haßfurt-hilft' geschickt hast." Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Freude in dem kleinen albanischen Dörfern rund um Fierze und Dushai herum und bei den dortigen Franziskanerinnen in der Missionsstation herrscht, weil jetzt zweimal in der Woche ein Arzt kommt und in der Missionsstation kranke Menschen behandelt.

Die Organisation "Haßfurt-hilft" hat die Kosten dafür übernommen. Das war natürlich nur möglich durch die großherzigen Geldspenden aus Haßfurt und dem gesamten Landkreis Haßberge , wie Wilhelm Wolpert, der Gründer von "Haßfurt-hilft", mitteilte.

Nun kam noch eine wunderbare Zugabe: Durch die guten Kontakte von Walter Becker, dem ehemaligen Westheimer Arzt, der schon seit Jahren auch die "Haßfurt-hilft"-Kasse verwaltet, wurde es möglich, zu besonders günstigen Bedingungen ein EKG-Gerät zu erwerben. Jetzt kann der Arzt dort noch viel gründlicher seine Patienten untersuchen.

"Wir helfen gerne den Ordensfrauen in Albanien", sagt Helga Schumacher, die Vorsitzende von "Haßfurt-hilft", "weil wir sicher wissen, dass das gesamte Geld wirklich dort ankommt, wo es gebraucht wird."

Und Wilhelm Wolpert fügt hinzu: "Albanien ist ein gutes Land. Wir haben dort viele arme, aber gute Menschen kennengelernt. Das Beste aber ist, dass sich dort Christen und Muslime als wirklich gute Freunde verstehen. Was für ein Vorbild für die Welt."