Weißenbach 20.11.2019

Der "andere Gottesdienst"

Ein "anderer Gottesdienst" mit dem Thema "Gnade, Schatz, Kirche" findet am Sonntag, 24. November, um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Antonius in Weißenbach statt. Der Gottesdienst ist ökumenisch...