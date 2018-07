Der "andere Gottesdienst"

sek



"SucheFrieden" lautet das Thema des Freiluft-Gottesdienstes am Freitag, 6. Juli, am Bildstock in Obergeiersnest . Der ökumenischen Lobpreis-Gottesdienst startet von Schönderling aus mit einem kleinen Abendspaziergang zum Bildstock nach Obergeiersnest. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Sportheim in Schönderling. Bei Regen oder sehr schlechten Witterungsverhältnissen muss der Gottesdienst entfallen.