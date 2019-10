Für Gitarren, die ungenutzt in ihrer Hülle verstauben, gibt es eine zweite Chance. Sie heißt "Jelgi", was abgekürzt steht für "Jeder lernt Gitarre". Samuel Klemke bietet einen solchen Kurs heute von 14 bis 19 Uhr in der Black Box des Gebäudes RW 21 auf dem Gelände der Universität Bayreuth an. Ein Unkostenbeitrag als Spende wird erbeten. Jeder Teilnehmer muss eine Gitarre mitbringen. Eine Anmeldung ist online unter www.jelgi.com möglich. red