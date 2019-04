Der Alabaster des Coburger Epitaphs

Die Coburger Reformationsbotschafter begeben sich auf die Spuren der Herkunft des Coburger Epitaphs. Interessierte sind dazu eingeladen. Ziel ist der Ort des Alabasterabbaus im Heldburger Unterland, wo der Baustoff für das Epitaph in St. Moriz seinen Ursprung hat. Beginn der Exkursion ist am Samstag, 13. April, um 14 Uhr am Kirchplatz in Heldburg. Die Wanderung auf landschaftlich reizvollem Weg endet in Heldburg mit einer Kirchenführung und der Möglichkeit zur Einkehr. Anmeldungen sind bis 9. April beim Evangelischen Bildungswerk per E-Mail an ebw@ebw-coburg.de erbeten. red