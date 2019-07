Der älteste Verein Hassenbergs

alexandra kemnitzer Mit einem Festwochenende im und am Schützenhaus - unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Michael Keilich - feiern die Mitglieder des Gesangvereins Hassenberg vom 12. bis 14. Juli das 150-jährige Bestehen. Im Mittelpunkt stehen am Samstag, 13. Juli, ab 19 Uhr der Fest- und Liederabend und am Sonntag, 14. Juli, ab 14 Uhr das Steinachtalsängertreffen.

"Der Chorgesang bringt Menschen zusammen und verbindet sie. Das macht auch den Gesangverein 1869 Hassenberg aus", findet Vorsitzender Martin Langbein, der den Verein seit 1999 führt. Dem Idealismus und dem Engagement sei es zu verdanken, dass die Chöre anerkannt seien und die Mitglieder mit Freude und Stolz auf das Erreichte blicken könnten. Der Verein habe einen festen Platz im Dorfleben und die Chöre sorgten bei den unterschiedlichsten kirchlichen und weltlichen Anlässen für den passenden musikalischen Rahmen. Darüber hinaus sei der Jubiläumsverein der älteste noch bestehende Verein im Sonnefelder Ortsteil.

Ein Gedanke reifte

Nachdem in Gestungshausen und Fürth am Berg Männergesangvereine entstanden waren, reifte auch in Hassenberg der Gedanke zur Vereinsgründung. Am 10. Januar 1869 wurde das abgefasste Statut von 70 Mitgliedern unterschrieben und vom Vorsitzenden Johann Michael Engel zur Genehmigung in Coburg eingereicht. Seit dem 12. Februar 1869 ist der Hassenberger Verein "offiziell ins Leben getreten". Die Satzung regelte unter anderem, dass unentschuldigtes Fehlen mit einer Geldbuße von neun Kreuzern, später 25 Pfennig, geahndet wurde.

Um ungestört proben zu können, wurde in einer Zeitungsanzeige Nichtmitgliedern das Betreten des Vereinslokals während der Gesangsstunden untersagt. 1891 wurde mithilfe von "Aktien" ein Piano angeschafft und 1894 die Vereinsfahne geweiht. Am 23. Juli 1907 richteten die Mitglieder das erste Steinachtal-Sängertreffen im Birkenwäldchen aus und beteiligten sich drei Jahre später erstmals an einem Preissingen. Ende 1913 wechselten die Mitglieder wegen grober Behandlung durch den Vereinswirt Bernhard Fischer von der Kellerwirtschaft ins Gasthaus von Johann Oberender.

Bis dahin war der Gesang reine Männersache. Weihnachten 1913 wurde erstmalig ein gemischter Chor erwähnt. Durch einen Brand im Vereinslokal Oberender 1929 wurden die Vereinsgegenstände stark in Mitleidenschaft gezogen, weshalb ins Gasthaus "Bäuerla" umgezogen wurde. Nach 1947 wurden Geldstrafen für unentschuldigtes Fehlen durch Belohnungen für treuen Singstundenbesuch ersetzt.

Theaterstücke fanden großen Anklang und jährlich wurde ein "Stiftungsfest" gefeiert. 1955 trat der Hassenberger Verein dem Deutschen Sängerbund bei und anlässlich des 90-jährigen Bestehens wurde das Heimatlied "Mein Hassenberg im Steinachtal" uraufgeführt.

Seit 1983 finden die Singstunden im Rathaus statt. Von 1970 bis 2007 war Robert Reißenweber als Dirigent für die Hassenberger Sängerschar im Einsatz. Ihrem Vater folgte Nicole Schomann im Amt nach. Sie hatte sich bereits seit 1991 als stellvertretende Dirigentin engagiert. Seit 2008 gibt es den "Kleinen Chor", der neben dem gemischten Chor ebenfalls in der Bevölkerung anerkannt ist.