Der Advent naht

Ein deutliches Zeichen, dass der Advent und das Weihnachtsfest bevorstehen, ist alle Jahre der Tag, an dem in der Hauptstraße der große Christbaum aufgestellt wird. Ein schmuckes Exemplar grüßt seit gestern vor dem alten Rathaus. Entnommen wurde der Baum aus einem Garten in der Waldstraße. Foto: Bernhard Panzer