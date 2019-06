Der "Adler" fährt wieder

An den beiden Sonntagen, 21. und 28. Juli, holt das DB Museum den legendären "Adler"-Zug zurück auf die Schiene. Der betriebsfähige Nachbau der im 19. Jahrhundert verschollenen Originallokomotive "Adler" wurde 1935 anlässlich der Hundertjahrfeier der deutschen Eisenbahn angefertigt und ist bis heute im Einsatz.

Im Juli werden jeweils vier Fahrten von Nürnberg nach Fürth und zurück angeboten, bei denen Eisenbahnfans authentisches Fahrvergnügen wie vor 187 Jahren erleben können. Während der rund einstündigen Fahrt werden die an der Strecke gelegenen Sehenswürdigkeiten in Live-Kommentaren erklärt.

Tickets für die "Adler"-Fahrten, inklusive Museumseintritt , können zu einem Preis von 40 Euro (Kinder: 20 Euro) ab sofort an der Museumskasse oder per E-Mail an dbmuseum@deutschebahnstiftung.de erworben werden. Gäste werden gebeten, sich kurz vor der gebuchten Fahrt über die genauen Abfahrtszeiten zu erkundigen und wegen des Kohlestaubs dunkle Kleidung zu tragen. Infos unter: www.dbmuseum.de Foto: DB Museum / Uwe Niklas