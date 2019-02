Der Abwasserkanal wird untersucht

Simon Albrecht Für die Reinigung und die optische Inspektion des Abwasserkanals in Pfarrweisach hat der Gemeinderat den Auftrag in Höhe von 121 000 Euro an die Firma Kanal Türpe in Gochsheim (Kreis Schweinfurt) vergeben.

Robert Müller vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebern hatte in der Sitzung des Gemeinderates Pfarrweisach zuvor die Fakten erläutert und die Gemeinde eindringlich auf ihre Pflicht hingewiesen, den Abwasserkanal zu prüfen und zu erhalten; denn schon zweimal sei über das Thema beraten worden, sagte er.

In den nächsten Jahren sollen die Kanalnetze in den anderen Dörfern der Gemeinde folgen. Die Frage von Gemeinderätin Rita Böhm, welche Kosten auf die Bürger zukämen, beantwortete Robert Müller damit, dass das Geld über die Gebühren abgerechnet werde. Bei vier Gegenstimmen wurde der Auftrag an das Unternehmen vergeben.