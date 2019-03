Der 40. Geburtstag wird mit einem hohen Gast gefeiert

Die Mitglieder der Frauenunion (FU) Grub am Forst/Ebersdorf bei Coburg, ein Zusammenschluss, der sich vor vier Jahren durch eine Fusion gebildet hat, haben heuer allen Grund zum Feiern. Am 25. Mai kann das 40-jährige Bestehen der FU Grub am Forst mit einer Festveranstaltung würdig begangen werden. Bei der Hauptversammlung wies Vorsitzende Marita Pollex-Claus darauf hin, dass unter anderem die Staatsministerin im Gesundheitswesen Melanie Huml, MdL, zu den Ehrengästen zählen wird. "Im letzten Jahr war einiges los", resümierte die Vorsitzende. Unterschiedliche Veranstaltungen seien angeboten worden. Auf reges Interesse stoße der monatliche Stammtisch, der sehr gut besucht sei. "Jeden zweiten Monat versuchen wir, dafür einen Referenten zu erhalten", so Pollex-Claus weiter. Dieser informiere entweder zu politischen oder sozialen Themen. Im letzten Jahr sei auch der Firma Schumacher ein Besuch abgestattet worden, der beeindruckend für die Frauen gewesen sei. Im kulturellen Bereich konnten die Frauen dem Bericht zufolge ganz auf Rückerts Spuren wandern. Sie besuchten dessen Anwesen und das Goldberghäuschen sowie den Rückert-Park und das Grab. Gesellig ging es unter anderem bei der Weinfahrt und den Osterbrunnenbesichtigungen zu. In ihren Grußworten gingen FU-Kreisvorsitzende Coburg-Land Nina Liebermann und CSU-Ortsverbandsvorsitzender Andreas Oetter auf die Wichtigkeit der Europawahlen im Mai ein und appellierten, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Beide dankten für die Wahlunterstützung von Sebastian Straubel bei der Landratswahl und Martin Mittag, der als CSU-Direktkandidat für den Stimmkreis Coburg in den Landtag eingezogen ist. Bürgermeister Jürgen Wittmann wünschte der Frauenunion weiterhin viel Erfolg bei ihrer Arbeit.

Für die anstehenden Wahlen stellte sich die bewährte Führungsriege erneut zur Verfügung. Alexandra Kemnitzer