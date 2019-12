Der 34. Weihnachtsmarkt öffnet

Der Markt Neunkirchen am Brand eröffnet zum 34. Mal seinen Weihnachtsmarkt in der Zeit vom 13. bis 15. Dezember. Die Öffnungszeiten des Budenmarkts: Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag von 15 bis 21 Uhr und Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Das Rathaus im Klosterhof mit Ausstellern ist am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Am Freitag um 19 gibt es ein vorweihnachtliches Konzert für Chor und Orgel zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes in der evangelischen Christuskirche. In der katholischen St.-Michaelskirche ist am Samstag ab 15 Uhr eine vorweihnachtliche Matinee geboten. In der Katharinenkapelle sind Krippen mit alten und neuen Motiven, Figuren einheimischen und fremdländischen Ursprungs zu sehen. red