Der 19. Coburg-Express fährt am 5. Juli nach Augsburg

In Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat und dem Büro Senioren & Ehrenamt der Stadt Coburg bietet der Bahn-Touristik-Express auch in diesem Jahr wieder einen Tagesausflug mit dem Sonderzug an. Augsburg, Universitätsstadt und Bischofssitz, ist in diesem Jahr das Ziel des Coburg-Express, teilt die Stadt Coburg mit.

Zwei Ausflugsarten

Der Zug wird gegen 7 Uhr in Coburg starten. Die Fahrt führt über Lichtenfels und Bamberg nach Fürth, bevor der Zug am Vormittag das Ziel Augsburg erreicht. In Augsburg haben die Reisenden die Möglichkeit zwischen zwei verschiedenen Ausflügen: Beim klassischen zweistündigen Stadtrundgang werden die Teilnehmer von Gästeführern erwartet, um die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten der alten Stadt kennenzulernen. Beim Ausflug "Straßenbahnrundfahrt" lernen die Gäste die Stadt bequem auf dem Schienenweg in einer historischen Straßenbahn kennen, die Fahrt dauert circa eine Stunde.

Am frühen Abend bringt der Sonderzug die Reisenden wieder zurück nach Coburg, wo sie gegen 21 Uhr eintreffen werden. Der Zug führt einen Speisewagen mit, hier werden die Gäste von einem Catering-Team versorgt. Es wird auch ein Am-Platz-Service angeboten.

Anmeldung ab sofort möglich

Ab sofort ist eine Anmeldung für die Fahrt nach Augsburg im Awo-Mehrgenerationenhaus, Oberer Bürglaß 3, 96450 Coburg, oder unter der Telefonnummer 09561/94415 möglich. Öffnungszeiten des Awo-Mehrgenerationenhauses sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 18 Uhr und am Mittwoch von 8 bis 13 Uhr.

Bar zu bezahlen

Der Gesamtreisepreis ist mit Bargeld zu zahlen. Die endgültigen Reiseunterlagen erhalten die Teilnehmer circa eine Woche vor der Fahrt per Post. Der Reisepreis beträgt für Frühbucher bis einschließlich 12. Mai 59 Euro. Ab dem 13. Mai ist der reguläre Fahrpreis von 64 Euro zu zahlen. Für Inhaber des "Coburg-Passes" und Kinder im Alter von vier bis 15 Jahren ist ein um fünf Euro reduzierter Fahrpreis zu zahlen.

Eine Stornierung der Anmeldung ist bis 3. Juni kostenfrei möglich. Somit stellt eine frühzeitige Anmeldung kein Risiko dar, heißt es in der Presseinformation der Stadt Coburg.

Weitere Informationen

Wer sich noch genauer informieren möchte: Flyer zum Coburg-Express können im Büro Senioren & Ehrenamt unter der Telefonnummer 09561/89-2575 angefordert werden. red