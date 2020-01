Depressionen und Ängste von Schulkindern

Schon Schulkinder können psychische Erkrankungen bis hin zu Depressionen bekommen. Das zeigt der neue Kinder- und Jugendreport der DAK-Gesundheit. Die Krankenkasse in Bad Kissingen bietet deshalb am Donnerstag, 30. Januar, eine Telefon-Hotline für besorgte oder verunsicherte Eltern an, steht in einer Pressemitteilung der DAK zu lesen.

Zwischen 8 und 20 Uhr beantworten Ärzte und Psychologen persönliche Fragen und helfen, die seelische Situation der Kinder besser zu verstehen. Das spezielle Serviceangebot unter der kostenlosen Rufnummer 0800/1111 841 können Versicherte aller Krankenkassen und Privatversicherungen nutzen.

Anfälligkeit nimmt stark zu

Bundesweit leiden zwei Prozent der Jungen und Mädchen im Alter von zehn bis 17 Jahren an einer diagnostizierten Depression.

Die Depressionsanfälligkeit nimmt ab 14 Jahren stark zu. "Für Eltern ist es zuweilen schwierig, bei ihren Teenagern zwischen normaler pubertärer Unlust, etwa auf Schule, und Anzeichen für eine Depression oder Angststörung zu unterscheiden", erklärt Jörg Müller von der DAK-Gesundheit. Mädchen sind deutlich häufiger als Jungen betroffen. Auch ungeklärte Bauch- oder Rückenschmerzen können seelische Ursache haben.

Antworten auf Fragen

Was können Eltern vorbeugend tun, um die seelische Widerstandskraft ihres Kindes zu stärken? Woran lässt sich erkennen, dass etwas nicht stimmt? Wann ist ein Arztbesuch nötig?

Diese und viele weitere Fragen beantworten die Experten der DAK-Gesundheit am Donnerstag, 30. Januar, von 8 bis 20 Uhr. red