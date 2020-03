Deponie samstags geschlossen

Das Entsorgungszentrum Deponie Gosberg hat ab sofort nur noch montags bis freitags von 8 bis 16.15 Uhr geöffnet. An Samstagen bleibt es wegen der aktuellen Lage geschlossen.

Entsorgung von Abfällen, die mit dem Coronavirus kontaminiert sind dürfen nicht über die Wertstoffsammelsysteme wie Papiertonne, Biotonne oder Gelber Sack entsorgt werden.

Abfälle, welche in Haushalten anfallen und eventuell mit dem Coronavirus kontaminiert sein könnten, dürfen über die Restmülltonne entsorgt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Abfälle nicht lose in die Mülltonne gegeben werden. Die Abfälle sind in Müllsäcken zu verpacken und zu verschließen, bzw zu verknoten. Die Verbrennung des Abfalls im Müllheizkraftwerk bei mindestens 850 Grad Celsius sorgt für eine sichere Zerstörung der kontaminierten Abfälle.

Weitere Infos zur Entsorgung von eventuell mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) kontaminierten Abfällen aus privaten Haushalten finden Sie unter: https://www.lfu.bayern.de/abfall/coronavirus/doc/infoblatt2.pdf. Infos zur Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes, die mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) kontaminiert sind stehen unter: https://www.lfu.bayern.de/abfall/coronavirus/doc/infoblatt1.pdf