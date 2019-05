Der Zweckverband für Abfallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken (ZAW) teilt mit, dass die Deponie in Blumenrod am Donnerstag, 23. Mai, ganztägig geschlossen bleibt. Anlieferungen von brennbarem Müll am Müllheizkraftwerk in Coburg sowie an den Umladestationen in Kronach und Lichtenfels sind jedoch möglich. Die regulären Öffnungszeiten der Deponie sind von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr. red