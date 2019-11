Denkzettel für falsche Vorwürfe

Obwohl ein 18-jähriger Mann aus dem nördlichen Landkreis Haßberge am 22. August dieses Jahres einen ihm Unbekannten bei der Polizei als brutalen Schläger diffamierte, kam der 18-Jährige am Montag am Jugendgericht des Amtsgerichts in Haßfurt mit einer Einstellung des Verfahrens davon. Als Geldauflage muss er 100 Euro an den Kreisjugendring berappen.

An jenem Tag im August wurde der Angeklagte Zeuge eines Telefonats seines Bekannten. Während des Telefonats war der Lautsprecher eingeschaltet, so dass der Angeklagte mitbekam, wie sich sein Bekannter mit dem Anrufer lautstark stritt. Der Bekannte habe nach dem Telefonat am ganzen Körper gezittert und den Polizeinotruf angerufen, schilderte der Angeklagte.

Bei der anschließenden polizeilichen Vernehmung belastete der Angeklagte als Zeuge den Anrufer schwer. Der Anrufer habe lautstark gedroht, den 31-jährigen Bekannten "die Treppe hinunterzustoßen", um anschließend auf ihn "einzuprügeln, bis der Tod eintritt", gab er zu Protokoll.

Widerrufen

Mit diesem Vorwurf konfrontierte die Polizei anschließend den so Beschuldigten, der am nächsten Tag vor der Tür des Angeklagten stand und ihn aufforderte, die Vorwürfe zurückzunehmen. Der Angeklagte widerrief daraufhin seine Aussage bei der Polizei.

Eine Anzeige wegen falscher Verdächtigung folgte dennoch, so dass sich der 18-Jährige, der bislang strafrechtlich eine weiße Weste hat, kleinlaut auf der Anklagebank des Jugendgerichts am Amtsgericht verantwortete und zugab, dass er die Anschuldigung frei erfunden habe. Und das, obwohl er den Anrufer nicht einmal kannte.

Auf Frage von Richter Martin Kober, warum er "irgendwelchen Blödsinn" erzähle, hatte der 18-Jährige vor Gericht keine Antwort.

Der Staatsanwalt schrieb dem Beschuldigten hinter die Ohren, dass Polizei und Justiz auf ehrliche Zeugen angewiesen seien, weshalb Falschaussagen streng verfolgt würden. Dennoch ließ sich der Anklagevertreter wegen des Geständnisses und der Einsicht des Angeklagten auf eine Einstellung des Verfahrens ein. ms