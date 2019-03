Denkwürdiger Tag vor fast 2000 Jahren

Freitag, 19. April, ist ein besonderes Datum. An diesem Tag führte Jesus vor fast 2000 Jahren das berühmte Abendmahl ein und wurde nur einige Stunden später getötet.

Jehovas Zeugen sind davon überzeugt, dass dies ein denkwürdiger Tag ist und jeden Menschen persönlich betrifft. Darum starten sie Mitte März eine besondere Aktion und laden zu zwei besonderen Gottesdiensten ein.

Der erste am 7. April, um 9.30 Uhr steht unter dem Thema "Ergreife das wirkliche Leben" und soll erklären, inwiefern Jesus auch heute das Leben eines jeden verändern kann.

Weltweites Gedenken

Den Höhepunkt bildet jedoch der weltweite Gedenkgottesdienst zu Jesu Tod. Er findet am Freitag, 19. April, in Kulmbach, Hugo-Hesse-Straße 5, um 20 Uhr statt. Vergangenes Jahr besuchten über 20 Millionen diese denkwürdigen Feiern in der ganzen Welt. Man muss kein Zeuge Jehovas sein, um die Gottesdienste zu besuchen. Der Eintritt ist frei. Es finden keine Geldsammlungen statt.

Mehr Informationen dazu im Video "In Erinnerung an Jesu Tod" auf der Webseite jw.org. red