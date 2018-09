Kronach vor 17 Stunden

Denkmaltag 2018 im Landkreis Kronach

Ort Das Programm des Landkreises Kronach zum Denkmaltag im Europäischen Kulturerbe-Jahr 2018 richtet die Kreisheimatpflege am Sonntag, 9. September, in Steinbach am Wald aus. Eröffnung Landrat Klaus L...