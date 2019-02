Denkmalpflege auf der Tagesordnung

Am Donnerstag, 14. Februar, findet um 18 Uhr die nächste Sitzung des Gemeinderates im Rathaus Bischberg statt. Dabei geht es unter anderem um den Neubau der Regnitzbrücke der Bundesstraße B 26, die Neuwahl des Vorstandes der FFW Bischberg und den Ausbau der "Leithe" in Bischberg. Außerdem steht die Denkmalpflege in der Gemeinde Bischberg auf der Tagesordnung. red