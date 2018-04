Denkmal erhält den Segen

In Dankenfeld wird am Sonntag der symbolische Abschluss von Dorferneuerung und Flurneuordnung begangen. Zu diesem Anlass wurde am Ortsrand in Richtung Schindelsee ein Denkmal errichtet, das am Sonntag, 22. April, um 14 Uhr gesegnet wird. Das Denkmal zeigt eine Darstellung Gottes bei der Erschaffung der Welt. Zu seinen Füßen sind die in Dankenfeld überwiegenden Kulturpflanzen eingemeißelt.

Die musikalische Untermalung der Feier übernimmt der Musikverein Dankenfeld. Dann lädt die Teilnehmergemeinschaft alle Interessierten ins Gebrüder-Mendel-Haus ein. sw