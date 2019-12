Denkmäler im neuen Glanz

Passend zum 150. Weihejubiläum der Stadtpfarrkirche St. Thomas in Wallenfels wurden die beiden Stifterdenkmäler in neuen Glanz versetzt. Dem Ortsheimatpfleger Franz Behrschmidt war es ein besonderes Anliegen, die Erinnerung an Bartholomäus Behrschmidt, seinen Bruder Andreas und dessen Ehefrau Kunigunda zu bewahren.

"Bartholomäus Behrschmidt hat 14 Tage vor seinem Tod der Kirchengemeinde ein Legat von 15 000 Gulden vermacht. Das entspricht 600 000 Euro." Sein Bruder Andreas habe zudem Altäre und die damalige Kanzel gestiftet. Besonders bemerkenswert ist für Behrschmidt: "Offenbar wiederholt sich Geschichte, denn genau vor 20 Jahren wurden mit dem "Kreuzschlaafer", dem Friedhofskreuz und auch dem Andreas-Behrschmidt-Denkmal Zeugnisse des Glaubens in Wallenfels saniert". Auch diesmal kam das Geld für die Sanierungen aus verschiedenen Quellen: Der Heimatgeschichtliche Arbeitskreis übernahm das Bartholomäus-Denkmal, die Kirchweihgesellschaft finanzierte gemeinsam mit der Stadt Wallenfels die Sanierung des Denkmales für Behrschmidt und seine Frau.

Anonyme Spende

Zudem wurden noch 50 Euro anonym gespendet. "Das zeigt, wie tief in Wallenfels die Verbindung zur Kirche verankert ist", ergänzte Bürgermeister Jens Korn, der sich bei allen Spendern und bei Steinmetz Wilhelm Keim für die fachmännische Ausführung bedankte.