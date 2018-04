Den zehnten Sieg beim Letzten holen

Für die Erstregionalliga-Basketballer der TS Herzogenaurach steht am heutigen Samstag (18 Uhr) das letzte Saisonspiel an. In Zwickau bekommen es die Longhorns mit dem Tabellenletzten zu tun. Den Sachsen gelang in 25 Spielen bislang erst ein Sieg. Die Herzogenauracher gehen als Tabellenzehnter als klarer Favorit in die Partie. Mit einer Bilanz von neun Siegen und 16 Niederlagen haben die Longhorns den Klassenerhalt schon länger gesichert, und könnten - ein eigener Sieg und Niederlagen der Konkurrenten Schwabing und Leitershofen/Stadtbergen vorausgesetzt - noch auf den achten Tabellenplatz vorrücken. Jedenfalls kann die TSH nach dem geschafften Klassenerhalt locker aufspielen und die letzte Partie der Saison auch ein Stück weit genießen.

"Wir hatten die ganze Saison immer wieder mit Widrigkeiten zu kämpfen. Sei es mit Problemen bei der Spielerakquise, mit Verletzungen von Leistungsträgern, mit knapp verlorenen Spielen oder mit der schwierigen Trainingssituation mit den Spielern aus der ProA. Doch wir haben all dies gemeistert und können nun zumindest ein Saisonspiel mal etwas entspannter angehen", sagt Longhorns-Trainer Benedikt Aumeier. "Wir wollen aber definitiv gewinnen und unsere Siegeszahl zweistellig hochschrauben."

Dafür müsse das Team aber von Anfang an konzentriert zu Werke gehen, denn in der Regionalliga werde einem auch beim Tabellenletzten nichts geschenkt, so Aumeier. "Und wie man weiß, macht ein Saisonabschluss mit einem Sieg doppelt so viel Spaß wie mit einer Niederlage."

Dabei wird auf die Herzogenauracher vor allem unter dem Korb mächtig Arbeit zukommen, denn die Stärke der Sachsen liegt definitiv auf der Centerposition. Egal ob man Andreas Endig oder den körperlich sogar noch stärkere Mario Nagler nimmt - durchschnittlich bringen die TSH-Center gut 20 Kilogramm weniger auf die Waage, und müssen so ihre Agilität und Schnelligkeit ausnutzen.



Zwickau mit Verletzungspech

Diese beiden Eigenschaften vereint aber auch der Zwickauer Topscorer, Sandro Kordis, der mit 21,6 Punkten pro Partie zu den absoluten Topspielern der Liga zählt. Schaut man nur auf die Statistiken, müsste man davon ausgehen, dass Zwickau mindestens ins Mittelfeld der Tabelle gehört. Problem: Lediglich zwei Spieler haben mehr als 20 Saisonspiele absolviert.

Kaum eine Mannschaft wurde so von Verletzungen heimgesucht wie die Sachsen, folglich konnte sich das Team auch nie wirklich einspielen beziehungsweise sein volles Leistungspotenzial abrufen. Im Hinspiel wurden die Zwickauer von der Herzogenauracher Offensivmaschinerie überrollt und so verloren sie mit 78:112. Die Longhorns trafen dabei 11 von 22 Dreipunktwürfen und spielten wie aus einem Guss.

Und auch diesmal will Herzogenaurach ähnliches leisten. Die Voraussetzungen stehen gut, denn Trainer Benedikt Aumeier kann auf den kompletten Spielerkader und auf Unterstützung von der zweiten Herrenmannschaft in Person von Hannes Klaußner und Lukas Glöser zurückgreifen. Aufgrund der schon beendeten ProA-Saison werden keine Spieler aus Nürnberg aushelfen, was aber auch in der Vorwoche den Bemühungen der Herzogenauracher keinen Abbruch tat, als sie den Tabellendritten aus Vilsbiburg zum zweiten Mal in der Saison besiegt haben. Dementsprechend ist das Selbstbewusstsein der Longhorns riesig, es kann mit einem guten letzten Saisonspiel gerechnet werden. pes