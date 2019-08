Den Wanderschäfer bei der Arbeit treffen

Wer den Wanderschäfer am Görauer Anger bei seiner Arbeit erleben möchte, sollte sich die Führung am Sonntag, 11. August, nicht entgehen lassen. Diese bietet die Umweltstation Weismain an. Die Hitze und Trockenheit des Sommers hat viele Wiesen regelrecht verbrannt. Was das für eine große Schafherde bedeutet und wie eine Wanderschäferei grundsätzlich funktioniert, das erläutern Schäfer Felix Steinhagen und Heinrich Maisel vom Landschaftspflegeverband bei der kleinen Wanderung. Vor allem für Kinder ist der Besuch beim Schäfer mit seiner Herde ein besonderes Erlebnis.

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Kastenhof Weismain (hinter der Kirche). Von dort geht es in Fahrgemeinschaften zum Startpunkt der Wanderung. Die Teilnahmegebühr für Kinder ist frei. Anmeldungen nimmt bis einschließlich Donnerstag, 8. August, die Umweltstation Weismain unter 09575/921455 oder per E-Mail: umweltstation@landkreis-lichtenfels.de entgegen. red