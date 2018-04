Den Wanderern lachte die Sonne

Ideales Wetter herrschte bei der 49. Internationalen Volkswanderung, die von den Wanderfreunden Grub am Forst rund um die heimische Flur ausgerichtet wurde. "Drei Strecken standen zur Wahl", erinnerte bei der Pokalvergabe an die teilnehmerstärksten Gruppen Vorsitzender Wolfgang Dreilich. Er lobte die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt.

Auf den sechs, zehn und 20 Kilometer langen Routen waren somit Anfänger und Routiniers anzutreffen, die das herrliche Frühsommerwetter nutzten. Angegliedert war der vierte Internationale Marathon, der von Grub aus über 42 Kilometer durch die Coburger Region führte.

Auch der Verband war durch den DVV-Präsidenten Uwe Kneibert, seinen Stellvertreter Albert Huber sowie der Vorsitzenden des Bezirksverbands Franken, Betty Berdami, bestens vertreten, was vom Stellenwert dieser Veranstaltung zeugt. Der Vorsitzende dankte den vielen Teilnehmern, von deren Präsenz eine solche Veranstaltung lebt. Dass den Wanderern und Marathonteilnehmern bestes Wetter beschert wurde, um die reizvolle Natur des Coburger Landes auf Schusters Rappen zu genießen und zu erkunden, freute MdL Susann Biedefeld. Die Abgeordnete war zum wiederholten Male Schirmherrin der Internationalen Volkswanderung. An Wolfgang Dreilich überreichte sie ein Schirmgeld und zeigte sich vom Wanderhype beeindruckt.



160 wagten den Marathon

Rund 800 Teilnehmer gingen bei der Internationalen Volkswanderung an den Start. Zusätzlich nahmen 160 am Marathon teil. "Diese große Resonanz zeugt davon, dass sich immer mehr Menschen an der frischen Luft bewegen und solche Veranstaltungen nutzen", resümierte die Schirmherrin. Für Biedefeld sind die Wandertage in Grub ein Aushängeschild für die Kommune und die Region. Seit Jahrzehnten seien die Wandertage fest im hiesigen Veranstaltungskalender verankert. Abschließend bat sie die Anwesenden darum, Werbung für diese Breitensportveranstaltung zu machen, an der sich von jungen Familien bis zu den Senioren alle Generationen beteiligen können. Landrat Michael Busch freut es, dass viele Vereine in der Region Wandertage abhalten. Sie bieten die ideale Gelegenheit, um die Schönheit der Region bewusst zu erleben und gleichzeitig etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Anerkennung zollte er den Mitgliedern, die viel Herzblut bei der Vorbereitung und der Durchführung in ihre ehrenamtliche Arbeit stecken und für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Einen Dank richtete der Landrat auch an den ASB, der den Sanitätsdienst übernommen hatte. Mit 46 Starterinnen und Startern war der TSV Küps teilnehmerstärkster Verein und konnte sich den Pokal sichern. Es folgten 2. Wanderfreunde Dörfles-Esbach (42 Teilnehmer), 3. Wanderverein Großmehring (40 TN), 4. TSV Untersiemau (35) und 5. SV Tambach (31), die sich ebenfalls über Pokale freuen konnten. Als teilnehmerstärkste Ortsvereine wurden die Freien Wähler(36) und der Sportkegelclub "Freier Schwung" (25) ebenfalls mit Preisen belohnt. ake