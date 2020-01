Den Wandel im Handel mitgemeistert

Für drei Generationen ist Irene Hörnig in der Weinhandlung Brettel in Mitwitz tätig. Sie trat vor 40 Jahren im Alter von erst 19 Jahren ihre Anstellung im kaufmännischen Bereich an. Zur damaligen Zeit war es in so einem kleinen Betrieb noch üblich, alle anfallenden Arbeiten im Büro, Verkauf, Buchhaltung, Verpackungsbereich und Annahme der Warenlieferungen mit zu erledigen. Heute kaum noch vorstellbar, wie universell man vor Jahrzehnten arbeiten musste. Durch ihr Engagement und den persönlichen Einsatz hat sie die Erweiterung und den Ausbau der Weingroßhandlung mitgetragen und die Turbulenzen nach der Grenzöffnung mitgemeistert. Irene Hörnig ist nach wie vor Garant für Konstanz und Kontinuität im Kontakt mit den Kunden und auf Kollegialität bedacht. Im Rahmen einer Feier überreichte Firmenchef Achim Brettel der Jubilarin zum Dank für ihre Treue ein Präsent und bedankte sich für das große Engagement und die Betriebstreue. red