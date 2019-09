Die Volkshochschule bietet den Kurs "Wald.Sinn" an, um einmal mit allen Sinnen den Wald zu erleben. Treffpunkt ist am Samstag, 28. September, um 15 Uhr, Im Lehen 2. Die Anmeldung ist unter Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich.