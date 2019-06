Den Wald mit allen Sinnen erleben

"Waldbaden - Wald mit allen Sinnen erleben" lautet die Veranstaltung der "Landwirkstatt" Eva Gebhard in Tiefenstürmig am Samstag, 15. Juni. Dabei geht es um ein bewusstes Erleben des Naturraums Wald. Die Teilnehmer ab 16 Jahren erleben Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen. Die Weglänge beträgt etwa sechs Kilometer. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Treffpunkt ist in Tiefenstürmig 5. Anmeldung und Informationen bei Eva Gebhard, Telefon 09545/70917, oder unter E-Mail an evageb@hotmail.com.Die Veranstaltung findet im Rahmen der "Bayerntour Natur" statt. red