Den Wald bei Nacht erleben

Das Jugendwaldheim Lauenstein lädt ein zur "Langen Nacht des Waldes". Unter dem Motto "WaldErleben bewegt" finden viele Aktionen an der Pulswinkelhütte bei Lauenstein statt. Am Samstag, 14. Juli, ab 17 Uhr geht es dort los. Geboten werden eine Nachtwanderung und eine Fledermauswanderung, ferner Backen mit dem Holzbackofen und vieles mehr. Das Jugendwaldheim Lauenstein ist eine Einrichtung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach und der Bayerischen Forstverwaltung. Wegen seiner waldpädagogischen Bildung ist das Jugendwaldheim vor allem bei Schulen beliebt und trägt die Auszeichnung "Umweltbildung Bayern". Parkmöglichkeit besteht am Waldparkplatz Straßenhügel, ab dort einen Kilometer zu Fuß. Der Weg ist ab Jugendwaldheim beschildert. Shuttleservice vom Parkplatz zur Hütte ist nach Anmeldung möglich. Näheres: Tel. 09263/591.