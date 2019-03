Den Vogelzug mit eigenen Augen erleben

Die Kreisgruppe Lichtenfels des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) lädt am Sonntag, 31. März, zum Beobachten des Vogelzuges an der Unterbrunner Mainschleife ein. Interessierte sind willkommen und haben die Möglichkeit, die Vogelwelt mit Ferngläsern und Spektiven hautnah zu erleben. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr. Treffpunkt ist der Beobachtungsturm an der Mainschleife. red