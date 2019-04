Den Vogelstimmen auf der Spur

Alle Vögel sind schon da! Vogelstimmen lassen sich bei nahezu jedem Wetter hören, vorausgesetzt, der Mensch bringt genügend Geduld und die passende Kleidung mit. Die Ortsgruppe Forchheim des Bund Naturschutz bietet am Samstag, 20. April, eine zweieinhalbstündige Vogelstimmenexkursion an. Der Ornithologe Norbert Braun wird dabei die Stimmen der in der Region gängigen Wiesenvögel erklären und interessante Informationen zu diesen Arten geben. Treffpunkt für Interessierte ist der Parkplatz der Kleingartenanlage hinter dem Klinikum Forchheim um 16 Uhr. Der BN bittet die Teilnehmer, Fernglas und passende Kleidung mitbringen - keine roten Anoraks. Bei starkem Regen fällt die Veranstaltung aus. Fragen beantwortet Ulrich Buchholz unter Telefon 09191/727037. red