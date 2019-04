Den Vögeln auf der Spur

Die LBV-Kreisgruppe Kulmbach lädt am morgigen Samstag zu einer großen vogelkundlichen Wanderung bei Coburg ein. Die Exkursion steht unter dem Motto "Blaukehlchen und Bekassine - die Vogelwelt um Goldbergsee und Glender Wiesen". Treffpunkt zur Abfahrt nach Coburg ist um 5.30 Uhr am Parkplatz neben dem Hallenbad in Kulmbach, Rückkehr gegen 12.30 Uhr. red