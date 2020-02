Den Tuchmachern folgten die Schuster

Klaus-Peter Gäbelein Herzogenaurach zählte im Jahr 1920 rund 3700 Einwohner. In dem fränkischen Landstädtchen war im Laufe der Jahre die Tuchmacherei, von der die meisten Einwohner ihren Broterwerb bezogen, nicht nur eingeschlafen - sie war zum Erliegen gekommen.

Die beiden letzten Zusammenschlüsse und Arbeitgeber, die Heinrichsmühlgesellschaft und die Eichelmühlgesellschaft, hatten sich in den Jahren 1906 beziehungsweise 1917 bereits aufgelöst und die Handweber verschwanden von der Bildfläche: Es mangelte an Rohmaterialien und an Aufträgen sowie an Abnehmern für die zu teuren handwerklich hergestellten Produkte. Selbst die "Tuchmachervereinigung", eine Nachfolgeeinrichtung der "Genossenschaftsspinnerei Daigfuß und Co.", konnte keine Verbesserung der miserablen Verhältnisse erreichen. Nur dank der Nebeneinkünfte aus dem landwirtschaftlichen Besitz - viele Familien besaßen noch Ackerflächen oder größere Gärten - konnten die meisten der ehemaligen Tuchmacher, mehr schlecht als recht, überleben.

Wollwarenfabrik als Ausnahme

Die einzige Ausnahme auf dem Arbeitsmarkt bildete die "Mechanische Wollwarenfabrik August Wirth & Söhne". Vor 1914 waren zehn und nach dem Krieg 20 Mitarbeiter beschäftigt, meist ältere Weber und einst ehemals selbstständige Tuchmacher. Nach Kriegsende ging es hier sogar aufwärts; die Firma Wirth erweiterte ihren Betrieb durch den Erwerb der Heinrichsmühle mit einer kleinen Spinnerei und steigerte ihre Produktion von 500 auf 600 "Stückwaren" sowie auf 200 Zentner Strickgarn, für die jedoch nur das Inland als Absatzmarkt in Frage kam, denn das Deutsche Reich war wirtschaftlich und politisch isoliert.

Während von 1880 bis 1910 die Zahl der Erwerbstätigen in der Textilproduktion von 120 auf gerade einmal 15 Beschäftigte zurückging, stieg dagegen die Zahl der Beschäftigten im Schuhmachergewerbe im gleichen Zeitraum von 180 auf 459 Erwerbstätige. Wie ist das zu erklären? Bis etwa 1860 hatte die hiesige Schuhfabrikation rein handwerklichen Charakter, dann wurde durch die Einführung der bis dahin unbekannten Filzschuhherstellung der Grundstock zur Industrialisierung gelegt. Vorher hatten die Herzogenauracher Schuhproduzenten auf Märkten und Messen in der näheren Umgebung, vor allem in Nürnberg ihre Produkte angeboten. Ob man damals bereits von den "Herzogenauracher Schlappenschustern" als Spitzname sprach, ist nicht überliefert, doch wurde dieser Begriff spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg geläufig.

Fest steht, dass das Fürther Unternehmen "Brust und Berneis" die Herzogenauracher Filzpantoffeln und Schuhe aufkaufte und dass in der "Schlappenschusterstadt" mit Hochdruck produziert wurde. Bis 1885 war die Zahl der kleinen Schuhmachereien bis auf 71 angestiegen, und bis 1900 produzierten 300 Arbeiter in sechs mechanischen Betrieben.

Doch auch der größte dieser Betriebe (die Gebrüder Schürr) hatte 1892 die Produktion aufgeben müssen und war in der Aktiengesellschaft "Vereinigte fränkische Schuhfabriken" aufgegangen. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs beschäftigten fünf Schuhbetriebe in Herzogenaurach 442 Mitarbeiter.

Während des Krieges hatte die hiesige Schuhindustrie verstärkt unter der staatlichen Zwangswirtschaft gelitten. Nach dem Krieg kaufte man verstärkt alte Kleidungsstücke und Decken (für Obermaterial) und sogar Fahrradbereifungen (für Schuhsohlen) auf, um weiter produzieren zu können. Und tatsächlich wurde 1920 die Vorkriegsproduktion erreicht (1922 immerhin 327 Beschäftigte, aufgeteilt in 172 männliche und 155 weibliche Beschäftigte) und bis 1922 wurden die früheren Produktionszahlen deutlich überschritten.

Die Krise der 20er Jahre

Mit dem Kriegsende waren die Belastungen für die Soldaten und die Zivilbevölkerung jedoch noch nicht vorbei. Deutschland schlitterte von einer Krise in die andere, die 1923 mit der großen Inflation ihren Höhepunkt erreichte. Dank Notstandsmaßnahmen, staatlichen Hilfen und sehr, sehr viel Eigeninitiative und Improvisationsgeschick konnte sich die Bevölkerung an der Aurach über Wasser halten.

Es fehlte an allem! Hatte man sich nach dem Zusammenbruch notdürftig aus dem Sumpf gezogen, so gab es um 1920 neben erheblichen Versorgungsnotständen vor allem große Engpässe in der Energieversorgung. Die elektrische Versorgung war trotz des Anschlusses an die Überlandleitung Nürnberg noch nicht abgeschlossen, da es an Kohle fehlte, die Versorgung mit Gas wies erhebliche Probleme auf wegen des desolaten Leitungsnetzes, es mangelte außerdem an Petroleum (für Lampen) und da infolge der deutschen Niederlage auch die Kohlelieferungen eingeschränkt waren oder ganz ausblieben, gab es auch auf dem Gebiet der Kohleversorgung erhebliche Engpässe.

96 Wohnungen entstanden

Hinzu kam ein eklatanter Wohnungsmangel: Infolge der Vereinfachungen der Heiratsbedingungen hatte die Zahl der Trauungen erheblich zugenommen. Die Wohnungssuche war lediglich in der Eichelmühlgasse für einige wenige junge Ehepaare dank der Initiative von Ehrenbürger Pater Cyprian Fröhlich erfolgreich. Hier waren durch seine Initiative zwei Gebäude mit je sechs Dreizimmerwohnungen entstanden. Es waren jeweils abgeschlossene Wohnungen mit Klosett in jeder Wohnung (!) gebaut worden. Dazu gab es für jede dieser Wohnungen einen Kleintierstall, in dem Ziegen, Gänse oder auch Schweine gehalten werden konnten.

Und in diesem Umfeld entstanden anschließend auf Initiative der Baugenossenschaft zwischen Aurach und Erlanger Straße zwischen 1920 und 1925 dank zinsgünstiger Darlehen und durch viel Eigenleistung 58 Wohngebäude mit 96 Wohnungen. Somit entstand hier im Osten der Stadt ein eigener kleiner Stadtteil. Noch ahnten die Herzogenauracher nicht, welche wirtschaftlichen Belastungen in den folgenden Jahren auf sie zukommen sollten.