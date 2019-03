Den Tisch für die Bienen decken

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Haßberge hält am Freitag, 15. März, ab 19.30 Uhr in der Heilig-Länder-Halle in Neubrunn seine Jahresversammlung ab. Nach einem Rückblick auf die wesentlichen Ereignisse des Geschäftsjahres 2018 und dem Bericht des Schatzmeisters erhalten fünf Obst- und Gartenbauvereine eine finanzielle Förderung für ihr Engagement bei beispielhaften Aktionen und Gestaltungsmaßnahmen sowie bei der Umfeldgestaltung von Marterln und Bildstöcken in ihren Gemeinden, wie der Gartenbau-Kreisverband mitteilte.

Kinderwettbewerb

Im Kinderwettbewerb 2018 zum Thema "Streuobst-Vielfalt - Beiß rein!" will der Kreisverband zwölf Obst- und Gartenbauvereine mit einem finanziellen Zuschuss prämieren. Gleichzeitig erfolgt die Auszeichnung der drei Erstplatzierten im parallel laufenden Kinderwettbewerb des bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege, bei dem hochwertige Preise zu gewinnen waren. Zusätzlich erhalten alle Wettbewerbsteilnehmer eine handbetriebene Apfelschälmaschine.

Der Kreisverband heißt die im vergangenen Jahr neu gewählten Vereinsvorsitzenden in seiner Mitte willkommen. Als "Verein des Jahres" wird der Obst- und Gartenbauverein Königsberg ausgezeichnet.

Mit einem Ausblick werden die für das Jahr 2019 geplanten Programmpunkte und wichtigsten Ereignisse vorgestellt: Unter dem Begriff "Gartenparadiese Haßberge" hat sich ein Netzwerk von sehenswerten Gärten im Landkreis Haßberge und im nördlichen Steigerwald zusammengefunden. Dazu ist eine 32-seitige Broschüre mit ausführlichen Informationen zu den betreffenden Gartenparadiesen erschienen, die bei der Jahresversammlung erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird. Reinhard Schneider erläutert dieses Garten-Netzwerk und den Internet-Blog www.gartenparadiese-hassberge.com, auf dem es regelmäßig neue Informationen rund um die Gartenparadiese Haßberge geben soll.

Am 12. Mai (Sonntag) findet eine offizielle Eröffnung der "Gartenparadiese Haßberge" im Schlosspark Oberschwappach sowie in zwei privaten Gärten in Hainert und in Königsberg statt. Gartenführungen werden dabei angeboten.

Freuen können sich bereits jetzt alle Gartenfans, wenn sich am Sonntag, 30. Juni, zum "Tag der offenen Gartentüre" in Wasmuthhausen 15 private Gärten für die Besucher öffnen.

Die ökologische Bedeutung und der Erlebniswert von Naturgärten spielen eine große Rolle für Mensch und Tier. Der Wettbewerb "Natur im Garten" findet heuer zum dritten Mal im Landkreis Haßberge statt. Interessierte können sich bis zum 31. Mai bei der Geschäftsstelle des Kreisverbandes zur Teilnahme anmelden.

Saatgutmischungen

Der Kreisverband hält für die Obst- und Gartenbauvereine wieder attraktive Saatgutmischungen bereit, welche sich insbesondere zur Aussaat auf innerörtlichen Flächen und Dorfrandbereichen eignen. Dadurch soll einerseits eine optische Aufwertung erzielt werden und zum anderen das Nahrungsangebot für Bienen, Schmetterlinge und sonstige Insekten ergänzt werden. Zusätzlich wird erstmals ein insektenfreundlicher Staudenmix angeboten. Dabei handelt es sich um trockenheitsver-trägliche Stauden, die den klimatischen Veränderungen dauerhaft standhalten und der Nachfrage nach optisch ansprechenden, mehrjährigen Blühflächen gerecht werden sollen.

Der pflegeleichte Maulbeerbaum bezaubert mit seinem knorrigen, bizarren Wuchs. Die Maulbeere ist eine echte Powerfrucht; ihre Früchte sind sehr süß, saftig und vitaminreich. Weil der Maulbeerbaum nur noch selten zu finden ist, wurde der Baum zur "Pflanze des Jahres" ausgewählt.

Um die Streuobstwiesen als prägende Landschaftsbestandteile in Wert zu setzen und deren Erhaltung zu sichern, findet die Kinderaktion mit dem Thema "Streuobst-Vielfalt - Beiß rein!" eine Fortsetzung. So entdecken Kinder und Jugendliche Streuobstwiesen als wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.

Für mehr Artenvielfalt

Zur Jahresversammlung eingeladen sind alle Mitglieder der Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis Haßberge sowie interessierte Bürger, die sich über die Arbeit des Kreisverbandes und der Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis Haßberge informieren und sich ebenfalls aktiv für den Schutz der Artenvielfalt einsetzen möchten. red