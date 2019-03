Den Sommer mit Gesang willkommen heißen

In Schlesien war es am dritten Sonntag vor Ostern Tradition, dass Kinder zum "Sommer-Ansingen" gingen. Die Landsmannschaft Schlesien Ebermannstadt lädt ein dabeizusein, wenn sechs Kinder mit Begleitern am Sonntag, 31. März, um 10.30 Uhr auf dem Marktplatz in Ebermannstadt beginnen, mit ihren Sommerstecken den Frühling anzukündigen. Mit Versen und Mundartliedern bringen sie "den Sommer" und tun fröhlich die Verbundenheit zur Natur kund. red