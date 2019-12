Den Senioren viel Musik geboten

Ausschließlich Künstler aus der Region hatte die Seniorenbeauftragte des Stadtrats, Marga Schramm, zur Seniorenweihnachtsfeier eingeladen und mit freiwilligen Helfern die Steinachtalhalle hergerichtet.

Mehr Barrierefreiheit

Kurz und knapp berichteten Schramm und Bürgermeister Roland Wolfrum über Veränderungen in der Stadt, die von besonderem Interesse für ältere Bürger sind: Das Rathaus ist nun im Erdgeschoss barrierefrei; ebenso wird zur anstehenden Kommunalwahl der Zugang ins Schulhaus über den rückwärtigen Eingang nächstes Jahr über eine Rampe barrierefrei sein, und nach der anstehenden Generalsanierung dann das ganze Gebäude. Bereits ohne Hinternisse ist die neue Turnhalle zugänglich; dort befindet sich auch eine behindertengerechte Toilette. Eine weitere solche Toilette wird demnächst auch am Marktplatz hinter dem Rathaus neben dem neuen Jugendraum entstehen.

Nach der Fertigstellung der Umgehungsstraße wird sich auch im Stadtzentrum eine Menge zum Positiven ändern, unter anderem bei den Gehsteigen. Zudem wird das Seniorenheim erweitert. Zusätzlich sollen spezielle seniorengerechte Wohnungen entstehen.

An Waldbrand erinnert

Landrat Klaus Peter Söllner erinnerte daran, dass vor mittlerweile 27 Jahren die Seniorenweihnachtsfeier die erste Veranstaltung in der Stadthalle gewesen sei. In einem kurzen Rückblick auf die Ereignisse des Jahres erinnerte er insbesondere an den Waldbrand bei Römersreuth, wo eine Katastrophe insbesondere auch durch spontan eingreifende Helfer aus der Landwirtschaft und die ortsnahen Dorffeuerwehren verhindert worden sei.

Viele Mitwirkende

Von kirchlicher Seite verzichtete Pfarrerin Sigrun Wagner auch im Namen ihrer katholischen Amtsbrüder auf eine Ansprache, sondern trug mit einem Lied zu ihrem Gitarrenspiel zum weihnachtlich-kulturellen Teil des Nachmittags bei. Für die Gäste sangen der Männerchor Schwand-Wartenfels unter der Leitung von Alexander Thern traditionelle weihnachtliche Weisen und von der "Hugo-Crew" der Faschingsgesellschaft Hansi Hümmer und Roland Bayer modernere weihnachtliche Lieder von ihrer CD. Vom Musikinstitut Stadtsteinach spielten und sangen Maja Hempfling, Clarissa Götschel und Nele Weinmann mit ihrer Lehrerin Katharina Hargens. Außerdem spielten vier Solisten von den Akkordeonfreunden Kulmbach (mit Ivonne Kampe aus Unterzaubach) weihnachtliche und andere Weisen. Sie begleiteten auch die gemeinsam gesungenen Lieder, mit denen der vorweihnachtliche Nachmittag ausklang.