Den seit Jahrzehnten ehrenamtlich Tätigen wurde ein angemessener Empfang bereitet

Ehrenamtliche Arbeit ist eine Stütze der Gesellschaft. Am vergangenen Donnerstag, dem "Internationalen Tag des Ehrenamtes", würdigte das Landratsamt Coburg zahlreiche ehrenamtlich Tätige aus dem Coburger Landkreis. Landrat Sebastian Straubel verlieh zahlreichen Damen und Herren eine Ehrenurkunde und die goldene Ehrenamtskarte des Landes Bayern. Diese Ehrenamtskarte ermöglicht ihren Besitzern, verschiedene Angebote kooperierender Firmen oder Einrichtungen zu günstigeren Preisen in Anspruch zu nehmen. Wie die Leiterin des "Koordinierungszentrums Bürgerliches Ehrenamt des Landkreises Coburg", Tanja Altrichter, bekannt gab, zeichne das Landratsamt in diesem Jahr Ehrenamtliche aus den Bereichen Seniorenvertreter, Wohnraumberater und Verantwortliche von Selbsthilfegruppen im Coburger Land aus. Die Empfänger der goldenen Ehrenamtskarte seien fast durchweg schon mindestens seit 25 Jahren im Ehrenamt aktiv.

Heuer fand der sechste Ehrenempfang im Landratsamt statt. Landrat Straubel und Coburgs Dritter Bürgermeister Thomas Nowak hatten nach Auskunft von Altrichter miteinander entschieden, dass die goldene Ehrenamtskarte sowohl in der Stadt als auch im Landkreis Coburg vergeben werde und gültig sei.

Vorweihnachtliche Stimmung

Die zu Ehrenden waren in das Landratsamt zu einem fröhlichen und zugleich kulinarischen Empfang geladen worden. Die kulinarischen Köstlichkeiten stammen allesamt aus der Genussregion Coburg. Höhepunkt war die Bierverkostung, die Biersommelier Kerstin Pilarzyk vom Brauereigasthof & Hotel Grosch in Rödental kredenzte.

Da der Mensch ja nicht nur von Ehrungen und gutem Essen lebt, traten die Damen des "Vocalensembles Coburg" unter der Leitung und Begleitung von Stefanie Berg am Flügel auf und erfreuten die Gäste mit ihren fröhlichen und zugleich weihnachtlichen Gesängen. So war die Stimmung entspannt und fast schon feierlich, als Landrat Sebastian Straubel allen Ehrenamtlichen seinen Dank aussprach. "Wir brauchen uns alle im Ehrenamt nicht zu verstecken. Wir im Landkreis Coburg sind füreinander da! Das Ehrenamt hat viele Namen und viele Gesichter", sagte der Landrat. Kathrin Grosch von Nec-TV moderierte die Veranstaltung. em