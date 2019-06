Den Schwung mitnehmen

Der Coburger A-Klassist SVM Untermerzbach hat mit Spielertrainer Patrick Reuter verlängert. Der 28-Jährige übernahm im September vergangenen Jahres die Mannschaft, war jedoch bis Mitte Oktober gesperrt.

Der Auftakt verlief holprig, was unter anderem an den Ausfällen mehrerer Leistungsträger lag. Doch in der Rückrunde hat die Mannschaft sichtlich an Spielstärke und Stabilität hinzugewonnen und sich bis auf den siebten Platz vorgeschoben. Zwischenzeitlich gelangen sogar sechs Siege in Folge.

Den Schwung möchten die Untermerzbacher mitnehmen und peilen für die neue Saison einen Platz im vorderen Drittel an. Mit Alexander Jagelski (VFL Mürsbach) und Nachwuchstalent Luca Fromm (Sportfreunde Unterpreppach) verlassen zwei Leistungsträger den Verein. Neuzugänge gibt es bisher keine. Seit vergangenem Dienstag ist der SVMU wieder im Training und setzt die Vorbereitung mit weiteren 14 Einheiten fort. Reuter hat folgende Testspiele festgelegt: Donnerstag, 27. Juni, um 19 Uhr Toto-Pokal zu Hause gegen die Sportfreunde Unterpreppach; Sonntag, 7. Juli, 15 Uhr bei der SG Pfaffendorf. Die Reserven spielen um 13 Uhr. Samstag, 13. Juli, um 16.30 Uhr zu Hause gegen den SV Dörfleins II; Freitag, 19. Juli, um 19 Uhr zu Hause gegen den SV Weidach. Die Saison beginnt am 28. Juli. di