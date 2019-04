Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Bayreuth lädt am Ostersonntag, 21. April, zu einer Vogelstimmenexkursion unter dem Motto "Den Sängern auf der Spur" ein. Die vielfältigen Lebensräume des ökologisch-botanischen Gartens auf dem Uni-Gelände beherbergen eine reichhaltige Vogelwelt. Auf der Exkursion, die auch für Einsteiger geeignet ist, werden die häufigen Vogelarten vorgestellt. Dazu gehören neben Meisen und Rotkehlchen auch etliche Zugvogelarten wie Mönchsgrasmücke, Fitis und Gartenrotschwanz, die aus dem Winterquartier zurückgekehrt sind. Mit etwas Glück sind an den Teichen auch Zwergtaucher, Teich- und Bläßhuhn zu sehen. Wenn möglich, bitte Fernglas und Vogelbestimmungsbuch mitbringen.

Die Führung übernimmt Robert Pfeifer. Treffpunkt ist um 7.30 Uhr am Eingang des ökologisch-botanischen Gartens in der Bayreuther Universitätsstraße. red