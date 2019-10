Den Ruhestand sinnvoll nutzen

Wer sich zu jung für alt fühlt, ist bei der neuen Veranstaltungsreihe "Engagiert im Ruhestand" im Landkreis Erlangen-Höchstadt gerade richtig. Menschen vor oder im (Un-)Ruhestand, die etwas bewegen und sich engagieren wollen, können sich bei einem Weißwurstfrühstück am Samstag, 5. Oktober, im "Hallerhof" in Buckenhof (Tennenloher Straße 3) von 11 bis 14 Uhr über vielfältige Möglichkeiten informieren, teilt das Landratsamt mit.

Glücksforscher Karl-Heinz Ruckriegel verrät beim Weißwurstfrühstück Grundlagen für ein glückliches Leben. Der Verein "EFI Bayern" informiert, was ein Seniortrainer tut und wie man es werden kann. Eintritt, Verpflegung - es gibt auch vegetarische Kost - sowie alkoholfreie Getränke sind frei. Interessierte sollen sich per E-Mail an ehrenamtsbuero@erlangen-hoechstadt.de anmelden.

Weitere Informationen gibt es unter https://www.erlangen-hoechstadt.de/leben-in-erh/ehrenamt/projekte/. red