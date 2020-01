Den Rufbus bequem online buchen

Die Rufbusse im Landkreis Coburg bilden eine wichtige Ergänzung zum normalen Linienverkehr mit dem Unterschied, dass sie nur dann fahren, wenn ein oder mehre Fahrgäste ihren Fahrtwunsch vorab anmelden.

Bisher nur per Telefon

Bislang war es durch einen technischen Fehler auf der bisherigen Online-Buchungsplattform leider nur möglich, eine Fahrt telefonisch zu buchen. Allerdings ließ sich das Problem nicht so schnell wie geplant beheben und gleichzeitig wurde von Seiten der Omnibusverkehr Franken GmbH (OFV) bereits an einer neuen und moderneren Plattform gearbeitet.

Ab sofort können alle Fahrgäste die neue Online-Buchungsplattform nutzen, die an die Wohin-Du-Willst-App der DB Regio AG angelehnt ist. Das teilt die Arge ÖPNV Stadt und Landkreis Coburg über das Landratsamt mit.

Die Bedienung ist dabei sehr einfach und intuitiv. Der Fahrgast gibt lediglich seinen Start- und Zielort ein, den gewünschten Reisetag sowie die Uhrzeit und erhält dann das entsprechende Angebot. Neben den Rufbussen werden ebenfalls - sofern verfügbar - der normale Linienverkehr und die Anrufsammeltaxis angezeigt.

Nun haben die Fahrgäste wieder die Möglichkeit, zwischen der bekannten telefonischen Buchung unter der Nummer 0911/65005660 von 6.30 bis 21.30 Uhr oder einer Online-Buchung über die Internetseite www.fahrtwunschzentrale.de zu wählen.

"Wir sind glücklich, verkünden zu dürfen, dass die Online-Buchung für die Rufbusse endlich wieder verfügbar ist", erklärt Landrat Sebastian Straubel und fügt hinzu, dass durch die App für alle gängigen Smartphones eine weitere einfache Option der Buchung dazugekommen sei.

Rechtzeitig buchen

So geht's: An der generellen Durchführung einer Rufbus-Buchung hat sich durch die neue Plattform jedoch nichts geändert. Der Fahrgast muss bis spätesten 60 Minuten vor der Abfahrt die Fahrt buchen und dann an der gewünschten Haltestelle warten. Die Anmeldungen für die Fahrten vor 8 Uhr müssen bis spätestens 17.30 Uhr am Vortag gemacht werden. red