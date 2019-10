Den richtigen Groove am Schlagzeug lernen

Wer in die Rhythmuswelt eintauchen möchte, der kann das bei der Musikschule Forchheim lernen.

Das Schlagzeug (auf Englisch Drumset) besteht aus vielen kleineren Elementen. Die Königin aller Trommeln ist die Kleine Trommel (Snaredrum). Hier wird die Spielposition eingestellt und die ersten rhythmischen Melodien umgesetzt. Zur Snare kommt als nächstes ihre große Schwester, die Große Trommel (Bassdrum) hinzu, sie wird mit dem Fußpedal gespielt. Beide bekannt aus der Marsch- und Orchestermusik, sorgen sie in der modernen Musik (Pop, Rock, Funk, Jazz etc.) für die bewegenden Beats. Die Schlagzeugbecken (Cymbals) bringen die schönen malerischen Tonfrequenzen und erweitern den Groove. Alles zusammen verlangt Koordination, die mit viel Übung relativ schnell erlernbar ist. Dabei entstehen tolle polyrhythmische Grooves, "die den Kindern und Erwachsenen viel Spaß bereiten", versprechen die Musiklehrer aus Forchheim.

Erfahrener Musiklehrer

Die Grundlagen des Grooves sowie viel mehr aus dem Bereich der Schlagzeug- und Percussionmusik kann man bei dem Schlagzeuglehrer Pawel Czubatka lernen. Er ist international ausgezeichneter Schlagzeuger und Preisträger unter anderem bei Percussion-Festivals in Paris und Fermo. Außerdem ist er Absolvent der Hochschule für Musik in Nürnberg und seit 2016 Leiter der Schlagzeugklasse an der Städtischen Sing- und Musikschule Forchheim.

Wer in der Königsstadt Schlagzeugspielen lernen möchte, kann sich an das Musikschulsekretariat (Schulstraße 2, 91301 Forchheim) telefonisch unter 09191/714269 oder online per Mail an musikschule@forchheim.de wenden. red