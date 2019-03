Den Norden Schottlands erleben

Auf eine Reise durch Nordschottland von der Küstenlandschaft am Atlantik bei Kyle of Lochalsh bis John O'Groats nehmen die Schottland-Experten Ralf Metzdorf und Frank Heumann die Besucher bei ihrem Vortrag am Sonntag, 10. März, um 15 Uhr im Naturkunde-Museum mit. Weniger bekannt ist die Route, die entlang der Atlantikküste nach Norden führt. Die abwechslungsreiche und überwiegend menschenleere Landschaft wurde teilweise als Geopark ausgewiesen. Besonderheiten wie die Vogelschutzinsel Handa Island sowie die unterhalb des Dorfes Durness gelegene Karsthöhle, aber auch Kulturdenkmäler der Stein- und Eisenzeit und an der Strecke werden vorgestellt. Foto: Naturkunde-Museum