Den Nachwuchs im Blick

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge hat Gabriele Hohenner, Hauptgeschäftsführerin der IHK für Oberfranken, in der "Sudpfanne" Bayreuth 81 ehrenamtliche Prüfer verabschiedet.

"Einerseits verlieren wir engagierte Mitstreiter und treue Gefährten im Prüfungswesen, andererseits empfinde ich Dankbarkeit für ihr Engagement in den vergangenen Jahren" sagte sie.

Unter den Verabschiedeten waren auch 16 Prüfer aus dem IHK-Gremium Kulmbach.

"Dank ihrer langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit in der Aus- und Weiterbildung haben wir viel gewonnen", so Hohenner an die verabschiedeten Prüfer gewandt. "Ohne Ihren Einsatz und Ihr herausragendes Engagement wäre das Prüfungswesen der IHK nicht auf so einem hohen Niveau. Dass die berufliche Aus- und Weiterbildung hierzulande einen so guten Ruf genießt, ist Ihr Verdienst."

Die Hauptgeschäftsführerin bedankte sich dafür, dass die Prüfer so viel Zeit in die Qualifizierung von Menschen investierten. "Damit haben Sie die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft gestärkt."

Auch Regierungsvizepräsident Thomas Engel lobte die Prüfer: "Noch nie war ehrenamtliches Engagement so wertvoll wie heute. Sie dürfen stolz auf das sein, was Sie in den vergangenen Jahren geleistet haben."

Peter Meyer, Direktor der Bezirksverwaltung im Bezirk Oberfranken, der selbst seit etlichen Jahren ehrenamtlicher Prüfer ist, lobte die gute und kollegiale Zusammenarbeit zwischen den Prüfern und der IHK. "Ich habe auch die Kollegialität zwischen den Prüfern schätzen gelernt."

Gemeinsam mit Bernd Rehorz, Bereichsleiter Bildung bei der IHK, überreichen Meyer und Klemens Angermann, Wirtschaftsförderer des Landkreises Kulmbach, Dankesurkunden an die 16 Geehrten aus dem Landkreis Kulmbach. red