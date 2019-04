Den Mitgliedern ist ihr CSU-Ortsverband wichtig

Dieses Mal sei es gelungen, 50 Prozent der Mitglieder bei einer Ortsverbandsversammlung zu erreichen, sagte Wolfgang Hacker, der stellvertretende Vorsitzende des CSU-Ortsverbands (OV) Rödental bei der Hauptversammlung (HV) im Gasthof Sauerteig. Zudem arbeite die CSU Rödental darauf hin, die eigene Basis zu vergrößern. Dies gelinge durch eine gelebte Parteienkultur. So fänden die Diskussionen über die unterschiedlichen Themen nicht nur im Stadtrat statt. "Wir wollen aus der Bürgerschaft heraus Impulse geben. Die Reaktionen zeigen, dass wir kontroverse Themen angesprochen haben", so Hacker.

Dies wurde bei der HV in puncto medizinische Versorgung deutlich. Manche befürworten das Hausarztmodel und die Einzelpraxis, andere könnten sich Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) vorstellen. Hacker war wichtig, nicht angstbeladen an das Thema MVZ heranzugehen. Ein MVZ schließe nicht von vornherein den vertrauten Hausarzt aus. Einig waren sich alle Redner, dass hier gut überlegt und nach Möglichkeit recht schnell gehandelt werden müsse. Auch der Ortsvorsitzende und der Dritte Rödentaler Bürgermeister, Gerd Mücke, sah das so. Hacker rief alle Rödentaler dazu auf, mit Themen, die ihnen unter Nägeln brennen, zur CSU zu kommen. Dann werde man sich dieser Themen annehmen und miteinander darüber sprechen und diskutieren.

Martin Mittag, Mitglied des Landtages (MdL), dankte den OV-Mitgliedern für ihre Unterstützung und ermunterte sie, sich auch bei der bevorstehenden Europawahl zu engagieren. "So wichtig, wie in diesem Jahr war die Europawahl noch nie", sagte Mittag.

Herbert Schmidt wurde mit der bronzenen Ehrenraute der CSU ausgezeichnet. Wie Vorsitzende Jürgen Thamm erklärte, sei diese Ehrung noch keinem zuvor in der Rödentaler CSU verliehen worden. Gewählt wurde der Vorstand. Vorsitzender bleibt Jürgen Thamm. Stellvertretende Vorsitzende wurden Wolfgang Hacker, Gerd Mücke und Andreas Kaiser. Schriftführerin wurde Stefanie Schäfer und das Amt des Schatzmeisters übt künftig Frank Matthes aus. Zu Beisitzern wurden Matthias Löffler, Trixi Preß-Zapf, Klaus Jentsch, Karin Bening, Steffen Kräußlich und Günter Bening gewählt. Edwin Meißinger