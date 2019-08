Den Lebensstil ändern für ein besseres Leben

Der Seniorenkreis der katholischen Pfarrei St. Georg Höchstadt lädt in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Erlangen-Höchstadt, für Dienstag, 20. August, um 14 Uhr zum Seniorennachmittag im katholischen Pfarrheim ein. Thema des Nachmittages ist "Einfach besser leben". Wie kann ein anderer Lebensstil ein "besseres Leben" nicht nur im moralischen Sinn, sondern auch im Sinne von mehr erfahrener, eigener Lebensfreude eröffnen? Dazu gibt der Referent Helmut Hof, Leiter der KEB im Landkreis Erlangen-Höchstadt, konkrete Hinweise. In einer Gesprächspause mit Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch werden Kaffee und Kuchen angeboten. An diesem Nachmittag werden auch Anmeldungen zur Halbtagesfahrt am Dienstag, 3. September, nach Coburg entgegengenommen. red