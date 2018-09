Den Lebensmut und die Tatkraft nie verloren

Voller Freude und Lebensmut nahm Elfriede Kühnel an ihrem Ehrentag zahlreiche Glückwünsche zum 90. Geburtstag entgegen. Dabei hatte die aus dem Sudetenland stammende Jubilarin nicht immer Grund zur Freude.

Aufgewachsen in Klein-Schönau, wurde Elfriede Kühnel mit Mutter und drei Geschwistern 1946 aus der Heimat vertrieben. Im Güterzug waren sie tagelang unterwegs und kamen über Bamberg in den hessischen Wetteraukreis, wo man auf einem Bauernhof Quartier bezog. Mit 18 Jahren erhielt sie eine Anstellung in einem Konstruktionsbüro. Gelernt hatte sie an einer staatlichen Fachschule für Glasveredelung. Später war sie als Sachbearbeiterin im Filmpostverlag in Frankfurt am Main tätig, erzählt sie. 1950 heiratete sie Heinz Kühnel und bezog ein neues Domizil in Bad Cannstatt.

1955 kam die Jubilarin nach Weißenbrunn in den Landkreis Kronach, wo sie zunächst in der Getränkeindustrie tätig war. 13 Jahre war sie als Vertreterin von Hakawerk, einem Hersteller von Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemitteln, im gesamten Landkreis Kronach unterwegs und lernte Land und Leute im Frankenwald kennen, wie sie sagt. Nach ihrem Eintritt in die Rente zog sie von Weißenbrunn nach Gehülz/Zollbrunn und nach dem Tod ihres Ehemannes nach Stockheim. Hier lebt sie in ihrer kleinen, aber feinen Wohnung glücklich und freut sich über hilfsbereite Nachbarn. Große Freude bereiteten neben vielen weiteren Gratulanten Bürgermeister Rainer Detsch und Pfarrer Michael Foltin, die persönlich gratulierten.

Obwohl sie drei Kinder großgezogen hat und bis 67 arbeitete, hat sie das Schwimmbad in Weißenbrunn 20 Jahre betreut. Am meisten Spaß hat sie an sieben Enkel- und acht Urenkelkindern. Zur täglichen Lektüre gehört ihre Tageszeitung. Ansonsten schreibt sie gerne ihre Erinnerungen auf. Jahrelang sang sie im Kirchenchor in Weißenbrunn mit und engagierte sich auch in weiteren Vereinen. eh