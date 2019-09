Der Sprechtag von Landrat Thomas Bold sowie der Sprechtag der Bauverwaltung findet am Mittwoch, 2. Oktober, in der Zeit von 8 bis 10 Uhr in der Dienststelle in Bad Brückenau, Kfz-Zulassungsstelle, statt. Wer dort das Gespräch suchen will, muss sich vorher unter Tel. 0971/ 801 30 20 anmelden. sek