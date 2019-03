Den Kunsthandwerkern über die Schulter schauen

Mit Beginn des Frühlings findet im Kloster Wechterswinkel der große Kunsthandwerker- und Bauernmarkt statt. Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. März, ist der alljährliche Frühlingsmarkt mit seinem bunten Angebot für Besucher geöffnet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kunsthandwerker aus der Region präsentieren ihre Produkte aus den unterschiedlichsten Materialien und lassen sich beim Fertigen ihrer Waren über die Schulter schauen. Allerlei aus der Natur bereichert das Angebot: Naturseifen, Osterdekoration, Marmeladen, Liköre, Holz und Glaskunst. Im Freien werden Holzskulpturen, Keramik und schöne Dinge für den Garten angeboten. Auf dem Bauernmarkt im malerischen Klosterinnenhof besteht die Möglichkeit, regionale Produkte zu kaufen. Für Stimmung sorgt am Samstagnachmittag, ab 17.30 Uhr, die Jazzband "just for today" im Innenhof. An beiden Tagen wird jeweils um 14.30 Uhr eine Führung durch die Ausstellung "Amulett und Talisman. Magie und Aberglaube im Mittelalter" angeboten. Bei Vorträgen im zweiten Obergeschoss bieten Regionalerzeuger Einblicke in ihre Arbeit sowie Kostproben ihrer Produkte an.

Der Eintritt für den Frühlingsmarkt ist frei. Der Markt ist am Samstag in der Zeit von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, von 11 bis 18 Uhr, geöffnet. red