Medizin ist eine verständigungsorientierte Praxis, die unweigerlich auf eine gelingende Begegnung mit dem kranken Menschen im Kontext einer zuwendungsorientierten Praxis angewiesen ist.

Ausgehend von der Grundthese, dass humane Medizin nur eine Verbindung aus Wissenschaftlichkeit und Zuwendung sein kann, hält Prof. Dr. med. Giovanni Maio am Dienstag, 19. März, um 19 Uhr seinen Vortrag "Den kranken Menschen verstehen. Für eine Medizin der Zuwendung" in der Hospizakademie Bamberg. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Giovanni Maio ist seit dem Jahr 2005 Professor für Bioethik und Medizintechnik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und Leiter des dortigen interdisziplinären Ethikzentrums.

Weitere Informationen und Anmeldung im Internet unter www.hospiz-akademie.de oder werktags unter der Rufnummer 0951/9550722. red