Den Kelten auf der Spur

Eine Gästeführung "Ins Tal der Kelten" findet am Samstag, 6. April, von 16 bis 18 Uhr statt. Die etwa eineinhalb Kilometer lange Rundwanderung erfolgt auf Natur- und Waldwegen. Feste Schuhe und wettergerechte Kleidung sind erforderlich. Treffpunkt ist die Reichthalscheune zwischen Obbach und Sulzthal, von Obbach kommend in Richtung Sulzthal nach etwa eineinhalb Kilometern auf der linken Seite. Info und Anmeldungen sind möglich bei Jutta Göbel, Tel.: 09726/8336 (AB), ab 15 Uhr, Mobil unter Tel.: 0175/ 424 05 77 oder per E-Mail an goebel.jutta@web.de. sek